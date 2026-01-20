Результаты матчей НХЛ на 20 января 2026 года

Вечером 19 января и в ночь на 20 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19, 20 января 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2;

«Сиэтл Кракен» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:6;

«Флорида Пантерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Миннесота Уайлд» — 3:6;

«Вегас Голден Найтс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:2;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» — 2:0;

«Калгари Флэймз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4;

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 76 очками после 47 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 66 очков после 50 встреч.