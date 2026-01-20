Панарин занимает 2-е место в истории «Рейнджерс» по количеству 10-матчевых серий с очками
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей. Это серия — шестая за карьеру Панарина в НХЛ. По количеству таких серий российский форвард занимает второе место в истории «Рейнджерс», уступая лишь Роду Гилберту (8).
20 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Робертсон (Зибанеджад, Миллер) – 04:00 1:1 Мактавиш (Минтюков) – 11:31 1:2 Панарин (Трочек, Миллер) – 24:03 (pp) 2:2 Вьель (Пилинг) – 28:29 3:2 Киллорн (Труба) – 38:02 (pp) 4:2 Готье (Хеллесон) – 41:01 4:3 Гавриков (Панарин, Трочек) – 47:11 (pp) 5:3 Готье (Лакомб) – 59:24
