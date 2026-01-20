Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин занимает 2-е место в истории «Рейнджерс» по количеству 10-матчевых серий с очками

Панарин занимает 2-е место в истории «Рейнджерс» по количеству 10-матчевых серий с очками
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей. Это серия — шестая за карьеру Панарина в НХЛ. По количеству таких серий российский форвард занимает второе место в истории «Рейнджерс», уступая лишь Роду Гилберту (8).

20 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Робертсон (Зибанеджад, Миллер) – 04:00     1:1 Мактавиш (Минтюков) – 11:31     1:2 Панарин (Трочек, Миллер) – 24:03 (pp)     2:2 Вьель (Пилинг) – 28:29     3:2 Киллорн (Труба) – 38:02 (pp)     4:2 Готье (Хеллесон) – 41:01     4:3 Гавриков (Панарин, Трочек) – 47:11 (pp)     5:3 Готье (Лакомб) – 59:24    
Материалы по теме
Видео
Голы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения во встрече с «Анахаймом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android