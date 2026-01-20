Панарин занимает 2-е место в истории «Рейнджерс» по количеству 10-матчевых серий с очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин продлил серию с набранными очками до 10 матчей. Это серия — шестая за карьеру Панарина в НХЛ. По количеству таких серий российский форвард занимает второе место в истории «Рейнджерс», уступая лишь Роду Гилберту (8).

20 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.