«Авангард» подписал двусторонний контракт с защитником Артёмом Чмыховым

«Авангард» подписал двусторонний контракт до конца сезона с защитником Артёмом Чмыховым, сообщает пресс-служба омского клуба.

28-летний игрок обороны начинал нынешний сезон в составе «Нефтехимика». Всего в КХЛ Чмыхов провёл 214 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности «+2». В ВХЛ за 280 матчей защитник записал на свой счёт 120 (31+89) очков и заработал показатель полезности «+40».

Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» 20 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Авангард» с 63 очками после 45 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «ястребы» встретятся в гостях с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 20 января.

