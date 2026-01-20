Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2026 года
Сегодня, 20 января, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 20 января 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – «Ростов»;
16:30. «Горняк-УГМК» – ХК «Тамбов»;
17:00. «Магнитка» – «Буран»;
18:00. ЦСК ВВС – «Нефтяник»;
18:30. «Барс» – «Челны»;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Динамо» СПб;
19:00. «Дизель» – СКА-ВМФ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 45 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (61 очко в 41 игре).

