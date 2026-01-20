Расписание матчей МХЛ на 20 января 2026 года

Сегодня, 20 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 января 2026 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Снежные Барсы»;

16:30. МХК «Молот» – «Сибирские Снайперы»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Реактор» – «Авто»;

18:30. «Спутник» – «Белые Медведи»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 63 очка после 44 матчей.