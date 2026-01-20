Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Старался не потерять ни одного зуба». Неделькович — о драке с Бобровским

«Старался не потерять ни одного зуба». Неделькович — о драке с Бобровским
Комментарии

Американский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович прокомментировал свою драку с российским вратарём «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Это началось что-то вроде в стиле «дерись или убегай». Просто старался изо всех сил, чтобы меня не ударили, не хотел, чтобы он толком замахнулся. Старался не потерять ни одного зуба», — приводит слова Недельковича пресс-служба «Сан-Хосе».

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.

Материалы по теме
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Видео
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android