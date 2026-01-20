«Старался не потерять ни одного зуба». Неделькович — о драке с Бобровским

Американский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович прокомментировал свою драку с российским вратарём «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Это началось что-то вроде в стиле «дерись или убегай». Просто старался изо всех сил, чтобы меня не ударили, не хотел, чтобы он толком замахнулся. Старался не потерять ни одного зуба», — приводит слова Недельковича пресс-служба «Сан-Хосе».

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.