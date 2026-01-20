Уил — о состоянии «Динамо» в 2026 году: малейшая наша ошибка ведёт к пропущенной шайбе

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победный матч с «Северсталью» (5:4 Б).

— Вы вели 3:0, затем 4:1, но упустили преимущество. Что случилось в концовке? Ведь в недавнем матче с «Торпедо» была аналогичная история.

— Честно говоря, не знаю, не могу сказать. Это сбивает с толку. Мне кажется, малейшая наша ошибка непременно выливается в пропущенную шайбу, такое продолжается уже около месяца, что расстраивает. Однако мы просто должны справиться с этим, нам станет лучше, если будем держаться вместе, не станем слишком злиться на себя, постараемся оставаться позитивными. Это не продлится вечно, просто необходимо продолжать работать.

— В матче с «Северсталью» на вашем счету две передачи, в том числе в большинстве…

— Всегда стараюсь выкладываться на максимум в каждой игре. Приятно набрать пару результативных очков, к сожалению, в последнее время это случается не столь часто, как хотелось. Приятно помочь команде победить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.