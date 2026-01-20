Уил — о состоянии «Динамо» в 2026 году: малейшая наша ошибка ведёт к пропущенной шайбе

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победный матч с «Северсталью» (5:4 Б).
— Вы вели 3:0, затем 4:1, но упустили преимущество. Что случилось в концовке? Ведь в недавнем матче с «Торпедо» была аналогичная история.
— Честно говоря, не знаю, не могу сказать. Это сбивает с толку. Мне кажется, малейшая наша ошибка непременно выливается в пропущенную шайбу, такое продолжается уже около месяца, что расстраивает. Однако мы просто должны справиться с этим, нам станет лучше, если будем держаться вместе, не станем слишком злиться на себя, постараемся оставаться позитивными. Это не продлится вечно, просто необходимо продолжать работать.
— В матче с «Северсталью» на вашем счету две передачи, в том числе в большинстве…
— Всегда стараюсь выкладываться на максимум в каждой игре. Приятно набрать пару результативных очков, к сожалению, в последнее время это случается не столь часто, как хотелось. Приятно помочь команде победить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
- 20 января 2026
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:37
-
08:35
-
08:15
-
08:13
-
08:00
-
07:45
-
07:13
-
07:07
-
06:50
-
06:26
-
06:14
-
05:05
-
04:51
-
04:49
-
04:44
-
04:12
-
03:38