Уил — о состоянии «Динамо» в 2026 году: малейшая наша ошибка ведёт к пропущенной шайбе

Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победный матч с «Северсталью» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

— Вы вели 3:0, затем 4:1, но упустили преимущество. Что случилось в концовке? Ведь в недавнем матче с «Торпедо» была аналогичная история.
— Честно говоря, не знаю, не могу сказать. Это сбивает с толку. Мне кажется, малейшая наша ошибка непременно выливается в пропущенную шайбу, такое продолжается уже около месяца, что расстраивает. Однако мы просто должны справиться с этим, нам станет лучше, если будем держаться вместе, не станем слишком злиться на себя, постараемся оставаться позитивными. Это не продлится вечно, просто необходимо продолжать работать.

— В матче с «Северсталью» на вашем счету две передачи, в том числе в большинстве…
— Всегда стараюсь выкладываться на максимум в каждой игре. Приятно набрать пару результативных очков, к сожалению, в последнее время это случается не столь часто, как хотелось. Приятно помочь команде победить, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

