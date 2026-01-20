Канадский форвард «Динамо» — об Олимпиаде: приятно видеть, как побеждают Макдэвид и Канада

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился ожиданиями от хоккейного турнира на Олимпиаде — 2026.

— Совсем скоро начнутся Олимпийские игры. Будете их смотреть?

— Так как Игры будут проходить в Италии, соревнования состоятся в удобное время. Надеюсь, их покажут, будет на что посмотреть. Если любишь спорт, просмотр Олимпиады – лучшее времяпрепровождение. Всегда можно найти для себя интересный вид: хоккей, горные лыжи или сноуборд. Приятно видеть, как побеждает Канада, Макдэвид и компания, лучшие из лучших сразятся друг с другом.

— По вашему мнению, Канада – главный фаворит хоккейного турнира на Играх?

— Не знаю, не смотрел на все команды, которые играли на Турнире четырёх наций, но в прошлом году были хороши и Швеция, и Финляндия, и США. Поэтому будет здорово это увидеть, — сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.