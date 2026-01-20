Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Северстали» — о комплексе «Динамо»: у нас некоторые проблемы с ними

Канадский защитник «Северстали» — о комплексе «Динамо»: у нас некоторые проблемы с ними
Комментарии

Защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о гостевом поражении от московского «Динамо» (4:5 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

— Несмотря на поражение, в третьем периоде ваша команда совершила невероятный камбэк с 0:3 и 1:4. Как вам это удалось?
— Фора в три шайбы – это серьёзно, но, очевидно, когда играешь в хоккей, всегда веришь в свой шанс до конца. Поэтому даже в третьем периоде, как только мы забили один гол, подумали: «Всё в порядке, вернулись к игре, давайте пройдём весь путь до конца». И шайбы попали в ворота, так что это было здорово.

— «Динамо» для «Северстали» крайне неудобный соперник. В последних 16 матчах 15 поражений, словно комплекс какой-то. Как думаете, в чём причина?
— Не знаю. Думаю, «Динамо» — довольно-таки организованная команда с хорошими игроками. У нас некоторые проблемы с ними, но так бывает – иногда получается, иногда нет, в конце встречи мы увидели, что способны на многое. Могли выигрывать этот матч, потому что забили много за маленький промежуток времени, придётся внести некоторые коррективы к следующим играм.

— Камбэк начался с вашей заброшенной шайбы. Как это было?
— Видел, что шайба подпрыгнула и вернулась прямо ко мне, знал, возможно, смогу застать вратаря врасплох. Поэтому я просто постарался как можно лучше обработать шайбу и бросить по воротам – в итоге она попала в сетку, — сказал Грегуар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» прервало серию из трёх поражений, обыграв «Северсталь» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android