«Сырники очень вкусные, а борщ не понравился». Канадец из «Северстали» — о русской кухне

Защитник «Северстали» Томас Грегуар поделился впечатлениями от блюд русской кухни.

— Вы первый год в Череповце. Появились любимые места?

— Живу рядом с ареной в новом уютном доме. Часто гуляю по окрестностям, захожу в «Ленту» за продуктами. Нам с женой очень нравится жить в Череповце. Есть в городе любимый ресторан, называется «Томас», это довольно забавно, потому что меня так же зовут (улыбается), ходим туда с женой почти каждую неделю.

— Пробовали какие-нибудь блюда русской кухни? Если да, что особенно полюбилось?

— Это сырники, они очень вкусные, моей жене тоже очень нравятся. Ещё есть одно блюдо, очень вкусное, кажется, это называется пельменями. Пробовал борщ, но он мне не очень понравился, возможно, когда-то распробую, — сказал Грегуар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.