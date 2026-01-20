Игрок «Северстали» — об участии капитана команды в Олимпиаде: невероятно рад за него

Защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался об участии капитана череповецкого клуба Адама Лишки в составе сборной Словакии на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Ваш партнёр и капитан команды Адам Лишка в составе сборной Словакии примет участие в Олимпиаде. Поздравили его?

— Да, конечно, очень рад за него. Он действительно усердно работает, заслужил это. Просто участие в Играх – это уже отличная возможность проявить себя. Невероятно рад за Адама, — сказал Грегуар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Северсталь» занимает первое место в таблице Запада с 64 очками в активе.