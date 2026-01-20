Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков после драки в игре с «Сан-Хосе»

Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков после драки в игре с «Сан-Хосе»
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков после драки с американским вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

«Поддержка болельщиков после боя была, безусловно, невероятной. Это было здорово и трогательно. Я не ожидал, что будет столько скандирования, но это было приятное чувство», — приводит слова Бобровского пресс-служба «Флориды».

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.

Материалы по теме
«Старался не потерять ни одного зуба». Неделькович — о драке с Бобровским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android