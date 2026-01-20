Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Авангард: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Салават Юлаев» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 января, в Уфе во дворце спорта «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» из Омска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» 20 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В текущем сезоне команды уже встречались трижды, две победы на счету «Авангарда», одна — на счету «Салавата Юлаева». На данный момент уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 47 матчей. «Авангард» находится на третьей строчке таблицы Востока с 63 очками после 45 встреч.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Новости. Хоккей
