«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 января, в Уфе во дворце спорта «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» из Омска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне команды уже встречались трижды, две победы на счету «Авангарда», одна — в активе «Салавата Юлаева». На данный момент уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 47 матчей. «Авангард» находится на третьей строчке таблицы Востока с 63 очками после 45 встреч.