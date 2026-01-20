Скидки
«Автомобилист» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 января, в Екатеринбурге во дворце спорта «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Автомобилистом» и «Сибирью» из Новосибирска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команды уже встречались трижды, где три победы одержал уральский клуб. На данный момент «Автомобилист» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками после 46 матчей. «Сибирь» находится на восьмой строчке таблицы Востока с 41 очком после 47 встреч.

