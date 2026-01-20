Скидки
«Выработался какой-то триггер. Начинается паранойя». Капитан «Динамо» — о концовках матчей
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов после победы над «Северсталью» (5:4 Б) прокомментировал игру бело-голубых в концовках матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

– Матч с «Северсталью» стал словно закономерным финалом всей домашней серии, которая сложилась для команды провальным образом. 50 минут солидной игры и затем абсолютный развал в конце третьего периода. Как объяснить, что происходит с командой уже на постоянной основе в концовках матчей?
– Когда происходит одно и то же, всё уже идёт как снежный ком. И, наверное, когда чего-то боишься, это и случается. У нас уже выработался какой-то триггер. Мы нормально выглядим по движению, нормально давим, но в концовках просто получаем и получаем эти шайбы. Они из ничего вытекают. Конечно, уверенность уходит, начинается уже какая-то паранойя. Так вижу эту ситуацию, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Уил — о состоянии «Динамо» в 2026 году: малейшая наша ошибка ведёт к пропущенной шайбе
