«Выработался какой-то триггер. Начинается паранойя». Капитан «Динамо» — о концовках матчей

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов после победы над «Северсталью» (5:4 Б) прокомментировал игру бело-голубых в концовках матчей.

– Матч с «Северсталью» стал словно закономерным финалом всей домашней серии, которая сложилась для команды провальным образом. 50 минут солидной игры и затем абсолютный развал в конце третьего периода. Как объяснить, что происходит с командой уже на постоянной основе в концовках матчей?

– Когда происходит одно и то же, всё уже идёт как снежный ком. И, наверное, когда чего-то боишься, это и случается. У нас уже выработался какой-то триггер. Мы нормально выглядим по движению, нормально давим, но в концовках просто получаем и получаем эти шайбы. Они из ничего вытекают. Конечно, уверенность уходит, начинается уже какая-то паранойя. Так вижу эту ситуацию, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.