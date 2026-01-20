Скидки
«Сначала подумал, что это шутка». Лишка — о вызове в сборную Словакии на Олимпиаду

Капитан «Северстали» и нападающий сборной Словакии Адам Лишка высказался о приглашении в национальную команду на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

— Как отреагировали на вызов в олимпийскую сборную Словакии?
— Это было где‑то за два часа до наступления нового года. Мне позвонил тренер сборной Словакии и сообщил об этом. Подумал сначала, что это какая‑то шутка. Я не то чтобы удивлён, но это большая честь для меня, всегда рад, когда играю за национальную команду. После я позвонил родителям, они очень сильно за меня порадовались. Это приятное достижение за всю работу, которую сделал на данный момент, — цитирует Лишку «Матч ТВ».

Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду
