«И сами себя раком нагибаем. И его». Капитан «Динамо» — о Подъяпольском

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов после победы над «Северсталью» (5:4 Б) высказался об игре голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского.

– Спасибо буллитам Никиты Гусева, благодаря им всё-таки смогли закончить матч на мажорной ноте.

– И Владиславу Подъяпольскому.

– Разумеется, и его сейвам. Такая победа добавит позитива и скинуть это напряжение? Выдать четырёхматчевую серию поражений на домашнем льду было бы катастрофой.

– Если что-то говорить с нашей стороны, равнодушных и безразличных в этой домашней серии точно не было. Мы выходили, играли, бились, выкладывались. Значит, не до конца заслужили победы.

– Влада поздравили как-то дополнительно с этой победой, потому что после недавнего матча с «Торпедо» на него было больно смотреть?

– Мы в любом случае ему всегда благодарны. Прекрасно понимаем, что он один из лучших вратарей во всей лиге. Мы и сами себя нагибаем раком. И его, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.