Главная Хоккей Новости

«И сами себя раком нагибаем. И его». Капитан «Динамо» — о Подъяпольском
Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов после победы над «Северсталью» (5:4 Б) высказался об игре голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

– Спасибо буллитам Никиты Гусева, благодаря им всё-таки смогли закончить матч на мажорной ноте.
– И Владиславу Подъяпольскому.

– Разумеется, и его сейвам. Такая победа добавит позитива и скинуть это напряжение? Выдать четырёхматчевую серию поражений на домашнем льду было бы катастрофой.
– Если что-то говорить с нашей стороны, равнодушных и безразличных в этой домашней серии точно не было. Мы выходили, играли, бились, выкладывались. Значит, не до конца заслужили победы.

– Влада поздравили как-то дополнительно с этой победой, потому что после недавнего матча с «Торпедо» на него было больно смотреть?
– Мы в любом случае ему всегда благодарны. Прекрасно понимаем, что он один из лучших вратарей во всей лиге. Мы и сами себя нагибаем раком. И его, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

