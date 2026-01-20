Скидки
Главная Хоккей Новости

Ларионов: у «Динамо» всё просто — длинный пас, подставление, побежали. СКА так тоже может

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от минского «Динамо» (3:4) высказался о стиле игры армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4)     0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4)     1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5)     2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5)     2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5)     3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5)     3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)    

«Есть тонкая грань, о которой мы постоянно говорим — потери в средней зоне и на синей линии недопустимы. Но ребята считают, что лучше сохранить шайбу и сделать рискованное действие в средней зоне, чем просто отправить шайбу в зону соперника. Игра меняется. Мы просили простоты, особенно после второго периода: простой пас, партнёру который рядом. Но игрок передерживает, начинает выдумывать, потом делает запоздалое решение. Со скамейки это сложно контролировать. Возможно, ты думаешь, что партнёр рядом, пас слишком простой, поэтому отдавать шайбу ты не хочешь. Возможно, когда у тебя шайба, ощущение, что на тебя направлена камера, видит вся страна, это влияет. А когда отдаёшь передачу – это незаметно, но эффективно.

Мы пытаемся это донести до ребят. Упростить игру, не уходя от нашего стиля. При всём уважении к минскому «Динамо» у них хорошая команда, но всё просто — длинный пас, подставление, побежали. Мы так тоже можем играть, но придерживаемся другого хоккея. Нам есть где исправляться. Надо избежать тех ошибок, которые приводят к потерям, а потери – к моментам, голам и поражениям. Вы об этом сказали, нам это тоже не нравится. В прошлой игре было 19 потерь в первом периоде, а в двух следующих – шесть. Вот это ориентир. Это всё идёт с тренировок. Хочется держать высокий ритм, но мы стали чаще останавливать упражнения, объяснять, показывать. Да, сбивается ритм, но качество действий важнее, они происходят на тренировке, а затем переносятся на игру. Этот элемент нас беспокоит, должны над ним поработать», — цитирует Ларионова сайт СКА.

Видео
Минское «Динамо» вырвало победу у СКА за 30 секунд до конца матча
