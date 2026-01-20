Скидки
«Поступил правильно». Фетисов — о драке Бобровского с голкипером «Сан-Хосе»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о драке российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с с американским вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

«Вратари – это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.

