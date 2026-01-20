Сидни Кросби — третий в истории НХЛ по количеству передач к 1400-й игре
Поделиться
38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Форвард провёл свою 1400-ю игру в рамках регулярок НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби за 1400 матчей забросил 651 шайбу и отдал 1091 результативную передачу. К 1400-й игре в НХЛ только два игрока в истории отдавали больше передач — Уэйн Гретцки (1892) и Пол Коффи (1133).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44 0:2 Дьюар – 07:50 (sh) 1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12 2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55 2:3 Кулак (Кросби) – 34:45 2:4 Бразо (Манта, Клифтон) – 42:21 3:4 Толванен (Монтур, Райт) – 47:47 (pp) 3:5 Ракелль (Кросби) – 56:48 3:6 Дьюар (Лизотт) – 59:30
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2026
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:37
-
08:35
-
08:15