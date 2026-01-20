Скидки
Сидни Кросби — третий в истории НХЛ по количеству передач к 1400-й игре

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Форвард провёл свою 1400-ю игру в рамках регулярок НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби за 1400 матчей забросил 651 шайбу и отдал 1091 результативную передачу. К 1400-й игре в НХЛ только два игрока в истории отдавали больше передач — Уэйн Гретцки (1892) и Пол Коффи (1133).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44     0:2 Дьюар – 07:50 (sh)     1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12     2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55     2:3 Кулак (Кросби) – 34:45     2:4 Бразо (Манта, Клифтон) – 42:21     3:4 Толванен (Монтур, Райт) – 47:47 (pp)     3:5 Ракелль (Кросби) – 56:48     3:6 Дьюар (Лизотт) – 59:30    
