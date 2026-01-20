Нападающий Даниил Гутик перешёл из «Адмирала» в «Спартак» в результате обмена

Хоккейные клубы «Спартак» Москва и «Адмирал» совершили сделку — в обмен на Никиту Ефремова, Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на Максима Мусорова в клуб из Владивостока новичком «Спартака» стал нападающий Даниил Гутик. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Даниил является лучшим бомбардиром «Адмирала» в нынешнем сезоне. Он набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах.

Гутик — двукратный обладатель Кубка Харламова, ранее он выступал в системах «Локомотива» и московского «Динамо». Всего в рамках КХЛ 24-летний нападающий сыграл 219 матчей, в которых набрал 130 (56+74) очков.

24-летний Ефремов в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка. 23-летний Чезганов в текущей регулярке сыграл 13 матчей (в его активе одна передача) за «Шанхайских Драконов», после чего перешёл в «Спартак». 23-летний Усманов сыграл 25 встреч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.