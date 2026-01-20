Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Сергей Иванов установил антирекорд СКА по количеству малых штрафов в одной игре

Вратарь Сергей Иванов установил антирекорд СКА по количеству малых штрафов в одной игре
Комментарии

Голкипер СКА Сергей Иванов во встрече с минским «Динамо» получил три малых штрафа — два за опасную игру высоко поднятой клюшкой и один за выброс шайбы.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Иванов – первый вратарь в истории команды с тремя малыми штрафами за один матч. В КХЛ два армейских голкипера за одну встречу зарабатывали дважды по две минуты штрафа. Александр Салак 24 сентября 2013 года в игре «Медвешчак» – СКА (4:3 Б) и Александр Самонов 22 ноября 2019 года в матче СКА – «Северсталь» (5:2).

19 января в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4)     0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4)     1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5)     2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5)     2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5)     3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5)     3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)    
Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» вырвало победу у СКА за 30 секунд до конца матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android