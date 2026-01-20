Вратарь Сергей Иванов установил антирекорд СКА по количеству малых штрафов в одной игре

Голкипер СКА Сергей Иванов во встрече с минским «Динамо» получил три малых штрафа — два за опасную игру высоко поднятой клюшкой и один за выброс шайбы.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Иванов – первый вратарь в истории команды с тремя малыми штрафами за один матч. В КХЛ два армейских голкипера за одну встречу зарабатывали дважды по две минуты штрафа. Александр Салак 24 сентября 2013 года в игре «Медвешчак» – СКА (4:3 Б) и Александр Самонов 22 ноября 2019 года в матче СКА – «Северсталь» (5:2).

19 января в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:3.