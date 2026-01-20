Вратарь Сергей Иванов установил антирекорд СКА по количеству малых штрафов в одной игре
Поделиться
Голкипер СКА Сергей Иванов во встрече с минским «Динамо» получил три малых штрафа — два за опасную игру высоко поднятой клюшкой и один за выброс шайбы.
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Иванов – первый вратарь в истории команды с тремя малыми штрафами за один матч. В КХЛ два армейских голкипера за одну встречу зарабатывали дважды по две минуты штрафа. Александр Салак 24 сентября 2013 года в игре «Медвешчак» – СКА (4:3 Б) и Александр Самонов 22 ноября 2019 года в матче СКА – «Северсталь» (5:2).
19 января в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4) 0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4) 1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5) 2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5) 2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5) 3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5) 3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2026
-
16:20
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:13
-
14:50
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:25