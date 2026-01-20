Скидки
«Настоящий талант». Якушев оценил крупный обмен Даниила Гутика в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Александр Якушев высказался о переходе нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» в стан красно-белых.

«Надо отдать должное руководству «Спартака», которое проделало большую работу и усилило команду до дедлайна. Гутик — настоящий талант, у него прекрасные руки, техника, он очень эффективен в большинстве, умный игрок и при этом настоящий боец. Конечно, то, что он был лидером в «Адмирале», не гарантирует, что он сразу станет ведущим игроком «Спартака». Даниилу предстоит тяжёлая работа, чтобы соответствовать уровню красно-белых и ожиданиям. Многое зависит от того, как его будет вводить в команду и использовать Алексей Жамнов. Думаю, сейчас такое усиление особенно будет заметно, ведь Ружичка уедет на месяц на Олимпиаду. Возможно, именно Гутик сумеет компенсировать отсутствие лидера.

Что касается Чезганова, Усманова и Ефремова, ребята хорошие, сейчас у них хороший шанс закрепиться на уровне КХЛ. Желаю им удачи!» — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

