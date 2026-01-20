Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нет уверенности в своих силах, но есть давление результата». Давыдов — об игре «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об игре московского «Динамо» в последних матчах, особенно в третьих периодах.

— У команды на данном этапе нет внутренней уверенности, стержня. Состав вроде бы хороший, во всех линиях есть лидеры, а стабильной игры нет. Так что пока не могу дать уверенного прогноза.

— Победа над «Северсталью», лидером конференции, разве не добавит уверенности?
— Череповцу – только уважение. Со средним составом и средними возможностями команда узнаваема, стала одним из открытий чемпионата. Но переоценивать «Северсталь» тоже не нужно. По стилю она мягковата, в общем-то, удобна, особенно в плей-офф. Её можно побеждать.

Мне как защитнику очень понравились первые матчи «Динамо» под руководством Вячеслава Козлова. Была серия «на ноль», а для игрока обороны «ноль» – самая лучшая цифра.

Но потом началась новая полоса. Ушла энергия, команда выглядела уставшей, словно надломилась. Плюс сегодня надо играть в быстрый, атакующий хоккей, а «Динамо» перестало рисковать, пошёл хоккей от обороны.

Ещё один недостаток – играем отрезками. Матч с «Северсталью» — лучший пример. Здорово начали, не дали сопернику реализовать пятиминутный штраф, забили четыре гола – и остановились… Кстати, заметил, что у нас появилась проблема третьих периодов. Теперь с опасением их жду.

— Летом был неправильно заложен функциональный фундамент?
— Думаю, дело всё-таки не в физике, а в психологии. Нет уверенности в своих силах, но есть давление результата. Из-за этого такая невнятная картина, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

