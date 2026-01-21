Американский легионер минского «Динамо» сравнил рекорды Шипачёва в КХЛ и Овечкина в НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож сравнил рекорд форварда бело-голубых Вадима Шипачёва в КХЛ и достижением капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— Так как вы долго находились в системе «Вашингтона», успели пересечься и с Александром Овечкиным. В прошлом году он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Недавно Вадим Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ. Сравнимы ли для вас эти достижения?

—Думаю, да. Имею в виду, что они оба невероятные игроки, просто невероятно видеть, как они это делают. Шипа – первый, кто набрал 1000 очков, первый в лиге, это уже история, он всегда останется первым. Было очень здорово выйти на лёд ради этого. Просто помню, что всё произошло так быстро, победили в домашнем матче. Этот момент выглядел, как в настоящем литературном произведении, как в кино, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

