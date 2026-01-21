Скидки
«Безумный опыт. Никогда такого не делал». Игрок «Динамо» Мн — о перелёте на Дальний Восток

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал о своих эмоциях после перелёта на Дальний Восток.

— Вы уже успели поездить по разным городам, где базируются команды КХЛ. Может, какой-то особенно удивил или показался необычным?
— Сложный вопрос. Мне просто нравится исследовать Россию и Казахстан, что очень интересно. На самом деле, раньше я никогда не был за пределами Северной Америки. Так что для меня это отличный опыт, приятно видеть разные города и то, как болельщики поддерживают каждую команду. Думаю, в Астане было действительно круто, очень понравилось в Москве и Санкт-Петербурге.

— Многих иностранных игроков шокируют перелёты на Дальний Восток. Каким был этот опыт для вас?
— О да, безумный опыт, никогда не делал ничего подобного. Ребята из команды предупреждали меня об этом. Но помню, было весело. Подумал тогда, надо просто получать удовольствие от игры, как бы я себя ни чувствовал. Интересная история, которую смогу рассказывать вечно. Это потрясающе – не ложиться спать до шести утра, потом лечь и после сна сразу выходить на матч. В общем, мне понравилось, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

