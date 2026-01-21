Скидки
Хоккей

Американский форвард минского «Динамо»: не пробовал ни белорусскую, ни российскую водку

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал о блюдах русской и белорусской кухни.

— Если говорить о ресторанах, как вам белорусская кухня?
— Сильно удивился тому, насколько вкусной была еда. Тут можно пойти куда угодно и насладиться невероятной кухней. Люблю вкусно поесть и находить новые места, где это можно сделать.

— А какое любимое блюдо для себя нашли?
— Любимым блюдом можно назвать, пожалуй, драники. Какое-то время после переезда ел их каждый день.

— Понимаю, что у вас спортивный режим, но многие иностранцы пробуют в России и Беларуси водку, даже говорят, что есть различия. Быть может, успели продегустировать во время паузы?
— Должен признаться, не пробовал ни белорусскую, ни российскую. Слышал, что она славится своим вкусом. Однако пока не было возможности попробовать, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

