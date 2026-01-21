Скидки
Иностранный новичок минского «Динамо»: семья очень удивилась переезду в Беларусь

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал, как его семья отнеслась к переезду форварда в Беларусь.

— Как ваша семья отреагировала на переезд в Беларусь? Родственники удивились?
— Очень удивились. Ко мне проявляли большой интерес ещё до того, как я стал свободным агентом в НХЛ и АХЛ, а потом перестали выходить на связь. Никто не звонил, казалось, свободных мест в командах уже не было, а я не хотел ждать. Когда принимали решение о переходе, родственники оказали мне большую поддержку, это очень много значило, я бы не справился без их помощи.

— Семью в Минск перевезли?
— Нет, в Минске живу только я. Но в гости приезжали мои отец и брат. Скоро приедет и моя невеста, мы не виделись с декабря, когда у нас был небольшой перерыв, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

