Американский нападающий минского «Динамо» назвал отличия КХЛ от АХЛ

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож назвал отличия Континентальной хоккейной лиги от Американской хоккейной лиги.

— Ранее вы довольно долго играли в АХЛ. В чём разница между лигами?

— Мне кажется, что главное отличие – это физическая составляющая. Здесь играют намного более квалифицированно, всё делают довольно быстро. В АХЛ все больше ориентируются на игру от ворот до ворот – вброс шайбы, форчек, больше силовых приёмов, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Алекс Лимож провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (16+32) очков.