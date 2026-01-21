Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский нападающий минского «Динамо» назвал отличия КХЛ от АХЛ

Американский нападающий минского «Динамо» назвал отличия КХЛ от АХЛ
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож назвал отличия Континентальной хоккейной лиги от Американской хоккейной лиги.

— Ранее вы довольно долго играли в АХЛ. В чём разница между лигами?
— Мне кажется, что главное отличие – это физическая составляющая. Здесь играют намного более квалифицированно, всё делают довольно быстро. В АХЛ все больше ориентируются на игру от ворот до ворот – вброс шайбы, форчек, больше силовых приёмов, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Алекс Лимож провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (16+32) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Лиможем читайте на «Чемпионате»:
«После переезда в Минск ел драники каждый день». Интервью с легионером «Динамо»
Эксклюзив
«После переезда в Минск ел драники каждый день». Интервью с легионером «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android