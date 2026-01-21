Скидки
«У нас одинаковое отношение к хоккею». Лимож — о партнёрах по минскому «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал о работе с партнёрами по белорусскому клубу — Сэмом Энасом и Виталием Пинчуком.

— Можно ли сказать, что полностью адаптировались к КХЛ?
— С самого старта сезона я сильно начал. Потом был период затишья, но с помощью тренерского штаба мы с партнёрами во всём разобрались, получаем удовольствие от игры вместе и бьёмся за победу в каждом матче.

— Ваша тройка с Энасом и Пинчуком – одна из самых результативных КХЛ. В чём секрет?
— На мой взгляд, у нас одинаковое отношение к хоккею. Нам просто очень хорошо вместе, думаю, это самое главное. Мы довольно креативные игроки, если видим какие-то действия по телевизору или на льду, всегда обсуждаем и пытаемся повторить. Таким образом, у нас очень быстро сложилось взаимопонимание, получается дополнять друг друга, – сказал Лимож в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Лиможем читайте на «Чемпионате»:
«После переезда в Минск ел драники каждый день». Интервью с легионером «Динамо»
