Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У меня тоже прикольные цифры». Шипачёв — о сравнении его рекорда и достижения Овечкина

«У меня тоже прикольные цифры». Шипачёв — о сравнении его рекорда и достижения Овечкина
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался на тему сравнения его рекорда по достижению 1000 очков в КХЛ с рекордом по голам российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— Теперь вы лучше понимаете, в каком психологическом состоянии находился Александр Овечкин прошлой весной, когда все говорили о его рекорде?
— Думаю, ему было очень непросто. Про его рекорд говорили ещё больше, чем про мой. Это было очень непросто. Он большой молодец.

— Какие у вас эмоции, когда сравнивают ваш рекорд и рекорд Александра Овечкина?
— Приятно. Но у Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. Он большой молодец, что достиг таких результатов. Продолжает радовать болельщиков и сам кайфовать от хоккея. Считаю, что у меня тоже прикольные цифры, достойные показатели. И я очень рад, что добрался до таких красивых отметок, — цитирует Шипачёва «Советский спорт».

Материалы по теме
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android