«У меня тоже прикольные цифры». Шипачёв — о сравнении его рекорда и достижения Овечкина

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался на тему сравнения его рекорда по достижению 1000 очков в КХЛ с рекордом по голам российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— Теперь вы лучше понимаете, в каком психологическом состоянии находился Александр Овечкин прошлой весной, когда все говорили о его рекорде?

— Думаю, ему было очень непросто. Про его рекорд говорили ещё больше, чем про мой. Это было очень непросто. Он большой молодец.

— Какие у вас эмоции, когда сравнивают ваш рекорд и рекорд Александра Овечкина?

— Приятно. Но у Саши другой рекорд — в НХЛ, в лучшей лиге мира. Он большой молодец, что достиг таких результатов. Продолжает радовать болельщиков и сам кайфовать от хоккея. Считаю, что у меня тоже прикольные цифры, достойные показатели. И я очень рад, что добрался до таких красивых отметок, — цитирует Шипачёва «Советский спорт».