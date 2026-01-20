Скидки
Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Егором Карабанем

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Егором Карабанём
Нападающий Егор Карабань подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, двустороннее соглашение рассчитано на пять сезонов. Летом нападающий находился в расположении минского «Динамо» на пробном контракте.

18-летний форвард проводит этот сезон в составе «Динамо-Шинника» из МХЛ. За 40 матчей он набрал 18 (10+8) очков с показателем полезности «+12». Также признавался лучшим новичком лиги седьмой недели чемпионата. До этого играл в высшей лиге за сборные U17, U18, новополоцкий «Нефтехимик».

На данный момент минское «Динамо» расположилось на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

