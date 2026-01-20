Форвард «Шанхая» Меркли: матч со «Спартаком» будет очень важным для нас

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли рассказал, как проходит подготовка к матчу со «Спартаком». Встреча пройдёт на домашней площадке китайского клуба сегодня, 20 января, и начнётся в 19:30 мск.
— Очевидно, для нас сейчас непростой отрезок, поэтому самое важное — хорошо начать матч и сразу включиться в борьбу с первого вбрасывания. Нужно всё делать правильно — именно мелочи решают.
— Как изменилась подготовка к встречам за последнее время?
— Мы хорошо проводим тренировки, много работаем над теорией и отрабатываем детали, которые должны помочь нам по ходу игр. Речь о лучшей реализации, более чётких действиях на протяжении всего матча — именно такие вещи и дают результат.
— В последних встречах команда действует неплохо, однако не может завершить игры победами.
— В целом я считаю, что в последних пяти-шести матчах мы играем в достаточно хороший хоккей и прибавили во многих компонентах. Но, конечно, нам нужны результаты, и сегодня мы обязаны найти способ победить.
— На что следует обратить особое внимание сегодня, возможно, на действия в концовке?
— Думаю, матч со «Спартаком» будет очень важным для нас, особенно его третий период. Да, каждый период имеет значение, но особенно важно сделать решающий рывок в концовке и довести игру до победы сегодня, — цитирует Меркли пресс-служба клуба.