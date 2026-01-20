Форвард «Шанхая» Меркли: матч со «Спартаком» будет очень важным для нас

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли рассказал, как проходит подготовка к матчу со «Спартаком». Встреча пройдёт на домашней площадке китайского клуба сегодня, 20 января, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Очевидно, для нас сейчас непростой отрезок, поэтому самое важное — хорошо начать матч и сразу включиться в борьбу с первого вбрасывания. Нужно всё делать правильно — именно мелочи решают.

— Как изменилась подготовка к встречам за последнее время?

— Мы хорошо проводим тренировки, много работаем над теорией и отрабатываем детали, которые должны помочь нам по ходу игр. Речь о лучшей реализации, более чётких действиях на протяжении всего матча — именно такие вещи и дают результат.

— В последних встречах команда действует неплохо, однако не может завершить игры победами.

— В целом я считаю, что в последних пяти-шести матчах мы играем в достаточно хороший хоккей и прибавили во многих компонентах. Но, конечно, нам нужны результаты, и сегодня мы обязаны найти способ победить.

— На что следует обратить особое внимание сегодня, возможно, на действия в концовке?

— Думаю, матч со «Спартаком» будет очень важным для нас, особенно его третий период. Да, каждый период имеет значение, но особенно важно сделать решающий рывок в концовке и довести игру до победы сегодня, — цитирует Меркли пресс-служба клуба.