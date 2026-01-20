Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Скопинцев покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Андрей Скопинцев покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Комментарии

Андрей Скопинцев покинул тренерский штаб московского «Динамо». Сообщается, что соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба.

«Андрей Борисович провёл на тренерском мостике бело-голубых 10 сезонов и отвечал за работу с защитниками бело-голубых. Хоккейный Клуб «Динамо» Москва благодарит Андрея Борисовича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. За последние 10 матчей бело-голубые пропустили 35 шайб.

Материалы по теме
«Динамо» М избежало позора, СКА проиграл из-за детской ошибки вратаря. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Динамо» М избежало позора, СКА проиграл из-за детской ошибки вратаря. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android