Сборная Италии по хоккею представила состав на Олимпиаду-2026

Сборная Италии по хоккею опубликовала состав на Олимпийские игры 2026 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Вратари: Дамиан Клара, Давиде Фадани, Джанлука Валлини.

Защитники: Дилан Ди Перна, Грегори Ди Томазо, Даниэль Глира, Томас Ларкин, Фил Пьетрониро, Джейсон Сид, Алекс Тривеллато, Лука Занатта.

Нападающие: Мэттью Брэдли, Томмазо Де Лука, Криштиану ДиДжачинто, Лука Фриго, Микаэль Фриклунд, Дастин Газли, Диего Костнер, Даниэль Мантенуто, Джованни Морини, Александр Петан, Томми Пурделлер, Ник Сарачино, Алессандро Сегафредо, Марко Дзанетти.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

