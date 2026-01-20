Скидки
Джонатан Тэйвз высказался о давлении, которое испытывает молодой Коннор Бедард в НХЛ

Джонатан Тэйвз высказался о давлении, которое испытывает молодой Коннор Бедард в НХЛ
Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз высоко оценил навыки и прогресс форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда.

«Я не могу сравнить ничего из того, через что я прошёл, с тем давлением, которое он испытывает с тех пор, как начал играть в юниорской хоккейной лиге. Я даже представить себе не могу. Только один человек знает, каково это, и это он. Невероятно видеть, как он постоянно совершенствуется. Ему всего 20 лет, а он играет в лиге уже почти три года. Давление, которое на него оказывается, то, с чем он сталкивается каждый день, – это непростой путь для молодого человека. Но кажется, что он отлично справляется», — цитирует Тэйвза пресс-служба клуба.

