«Неоценимый опыт». Шипачёв рассказал, чему научился у Ковальчука и Дацюка

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, чему научился у Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, выступая с ними за СКА.

«Когда пришли в СКА с Жекой Кетовым, мы понимали, куда пришли. В это время пришёл Илья Ковальчук. Было приятно с такой звездой быть в одной команде. Потом приехал Павел Дацюк. Находиться такими звёздами в одной раздевалке, смотреть, как они тренируются, как ведут себя, общаться с ними – неоценимый опыт. Они делились многими вещами – и по хоккею, и по жизни, рассказывали свои секреты. Я у них учился всему: как тренироваться, как вести себя вне льда.

— Можете вспомнить что-то конкретное, чему вы научились?
— Таких вещей много. Например, отношение к тренировочному процессу. Как ребята приходили пораньше, как разминались перед тренировкой, как делали разминку после. Когда я играл в Череповце, не всегда обращал на это внимание. А потом в СКА посмотрел, как Илья Ковальчук готовится к тренировке, какие упражнения делает после — на спину, на корпус, выпрыгивания, ускорения. Я подбирал то, что подходило именно мне, общался с тренером по физподготовке. Илья очень физически сильный игрок, и у него было чему поучиться. Плюс бытовые вещи – куда лучше деньги вложить и что-то такое. Они были уже взрослыми ребятами, могли подсказать, — цитирует Шипачёва «Советский спорт».

