«Как думаете, кто забрал матч?» Яшкин сыграл в теннис с Вероникой Кудерметовой

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Казань Дмитрий Яшкин опубликовал в телеграм-канале видео со съёмок ролика для одного из спортивных медиапроектов, в котором сыграл теннисную партию с 32-й ракеткой мира и победительницей Уимблдона-2025 в парном разряде российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

«Сыграли партию в теннис с чемпионкой Уимблдона Вероникой Кудерметовой. Как думаете, кто забрал матч? Полное видео скоро, там всё увидите», — подписал Яшкин нарезку кадров, где находится с теннисисткой на одном корте.

Отец Вероники Эдуард Кудерметов является воспитанником и бывшим игроком казанского «Ак Барса», двукратным чемпионом России по хоккею.