Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Филадельфии»: мы становимся всё более привлекательным местом для игроков

Президент «Филадельфии»: мы становимся всё более привлекательным местом для игроков
Комментарии

Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс ответил на вопрос о привлекательности клуба для хоккеистов.

«Заметил одну вещь. Когда мы расстаёмся с хоккеистами, то они уходят расстроенными. Думаю, это действительно важно: у нас такая атмосфера, в которой хоккеисты получают удовольствие, где их характеры совпадают, где они радуются успехам команды, но при этом они понимают, что к ним первоклассно относятся. Думаю, в этом плане всё хорошо.

Мне кажется, что мы становимся всё более привлекательными для игроков, которые рассматривают нас в качестве потенциального места работы. Не думаю, что всё идеально, однако мы определённо на верном пути благодаря главе клуба Дэну Хилферти, который делает свою работу, поддерживает нас и позволяет нам создавать такую ​​атмосферу», — приводит слова Джонса The Athletic.

Материалы по теме
Джонс — о сложностях Мичкова: через 10 лет мы будем вспоминать об этом с радостью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android