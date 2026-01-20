Президент «Филадельфии»: мы становимся всё более привлекательным местом для игроков

Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс ответил на вопрос о привлекательности клуба для хоккеистов.

«Заметил одну вещь. Когда мы расстаёмся с хоккеистами, то они уходят расстроенными. Думаю, это действительно важно: у нас такая атмосфера, в которой хоккеисты получают удовольствие, где их характеры совпадают, где они радуются успехам команды, но при этом они понимают, что к ним первоклассно относятся. Думаю, в этом плане всё хорошо.

Мне кажется, что мы становимся всё более привлекательными для игроков, которые рассматривают нас в качестве потенциального места работы. Не думаю, что всё идеально, однако мы определённо на верном пути благодаря главе клуба Дэну Хилферти, который делает свою работу, поддерживает нас и позволяет нам создавать такую ​​атмосферу», — приводит слова Джонса The Athletic.