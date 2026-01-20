«Сухой» матч Аликина помог «Автомобилисту» в четвёртый раз в сезоне обыграть «Сибирь»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 55-й минуте — счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров с передач Рида Буше и Джесси Блэкера. Сергей Зборовский забросил шайбу в пустые ворота. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Автомобилист» одержал победы во всех четырёх встречах текущего сезона с «Сибирью». Екатеринбургский клуб одержал четвёртую победу кряду.