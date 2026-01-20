Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5) 0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5) 0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5) 1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4) 1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5) 1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en) 2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)
Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Авангарда» — голы забили Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов. Во втором периоде «Салават Юлаев» размочил счёт благодаря голу в большинстве Шелдона Ремпала. В середине третьего периода Игумнов и Шарипзянов оформили дубли. Вторую шайбу «Салавата Юлаева» в концовке матча забросил Александр Хохлачёв.
«Авангард» одержал третью победу подряд. Омский клуб одержал три победы в четырёх матчах с «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне.
