Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Авангард, результат матча 20 января 2026, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Авангарда» — голы забили Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов. Во втором периоде «Салават Юлаев» размочил счёт благодаря голу в большинстве Шелдона Ремпала. В середине третьего периода Игумнов и Шарипзянов оформили дубли. Вторую шайбу «Салавата Юлаева» в концовке матча забросил Александр Хохлачёв.

«Авангард» одержал третью победу подряд. Омский клуб одержал три победы в четырёх матчах с «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android