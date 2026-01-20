Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Авангарда» — голы забили Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов. Во втором периоде «Салават Юлаев» размочил счёт благодаря голу в большинстве Шелдона Ремпала. В середине третьего периода Игумнов и Шарипзянов оформили дубли. Вторую шайбу «Салавата Юлаева» в концовке матча забросил Александр Хохлачёв.

«Авангард» одержал третью победу подряд. Омский клуб одержал три победы в четырёх матчах с «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне.