«Легчайшая победа над Уфой!» Пресс-служба «Авангарда» подколола Евгения Кузнецова

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Пресс-служба «Авангарда» подписала победный пост словами: «Легчайшая победа над Уфой».

Это является отсылкой к словам нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, произнесённым им после победы над «Авангардом» 13 января со счётом 4:3. Тогда форвард назвал этот успех «очередной лёгкой победой».

Отметим, что Кузнецов не принимал участия в прошедшем матче из-за травмы. Форвард вернётся на лёд через несколько недель.

