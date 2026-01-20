Алекс Неделькович стал пятым вратарём в истории НХЛ с голом, передачей и дракой за карьеру

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович подрался с российским голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским и вошёл в историю НХЛ. Неделькович стал пятым вратарём в истории НХЛ с голом, передачей и дракой за карьеру.

Ранее подобное достижение покорялось четырём голкиперам в истории лиги — Рону Хекстоллу, Крису Осгуду, Майку Смиту и Билли Смиту.

Напомним, драка началась с того, что Неделькович ввязался в потасовку между полевыми игроками. Увидев это, Бобровский проскочил через всю площадку, сбросил ловушку и клюшку и вступил в драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего оба голкипера обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лёд. Судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.