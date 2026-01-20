«Лада» всухую обыграла «Барыс» в домашнем матче
Поделиться
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Алтыбармакян (Савчук, Земчёнок) – 53:06 (5x5) 2:0 Тянулин (Савчук) – 58:25 (en)
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу забросил нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, которому ассистировали Райли Савчук и Артём Земчёнок. Вторую шайбу «Лады» в пустые ворота забросил Артур Тянулин. Вратарь «Лады» Александр Трушков оформил «сухой» матч.
«Лада» впервые с начала ноября одержала две победы подряд. Это была первая игра между командами в текущем сезоне. Ответная встреча пройдёт 14 февраля в Астане.
Комментарии
- 20 января 2026
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:32
-
19:19
-
19:11
-
18:50
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:48
-
16:20
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:13
-
14:50
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55