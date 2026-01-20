Скидки
Лада — Барыс, результат матча 20 января 2026, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

«Лада» всухую обыграла «Барыс» в домашнем матче
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Алтыбармакян (Савчук, Земчёнок) – 53:06 (5x5)     2:0 Тянулин (Савчук) – 58:25 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу забросил нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, которому ассистировали Райли Савчук и Артём Земчёнок. Вторую шайбу «Лады» в пустые ворота забросил Артур Тянулин. Вратарь «Лады» Александр Трушков оформил «сухой» матч.

«Лада» впервые с начала ноября одержала две победы подряд. Это была первая игра между командами в текущем сезоне. Ответная встреча пройдёт 14 февраля в Астане.

