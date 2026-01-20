Скидки
Ги Буше: во втором периоде «Авангард» играл на уровне любителей. Игрой сильно недоволен

Ги Буше: во втором периоде «Авангард» играл на уровне любителей. Игрой сильно недоволен
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (5:2) и выразил недовольство игрой команды во втором периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

«Первый период здорово провели, во втором играли на уровне любителей. Если кратко подводить итоги матча: бывает так, что ты выигрываешь, но игрой совершенно недоволен, так было и сегодня. Гуляев сегодня действовал здорово, мы очень рады, что он вернулся. Прошлый матч Игумнов пропускал, думаю, он здорово поработал в это время, и сегодня мы увидели результат.

Мы ничего не меняли после второго периода. Ключевое – это привычка выигрывать, она у нас присутствует. Мы понимаем, что мы делаем, игроки вышли и продолжили работать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

