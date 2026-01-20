Ги Буше: во втором периоде «Авангард» играл на уровне любителей. Игрой сильно недоволен

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (5:2) и выразил недовольство игрой команды во втором периоде.

«Первый период здорово провели, во втором играли на уровне любителей. Если кратко подводить итоги матча: бывает так, что ты выигрываешь, но игрой совершенно недоволен, так было и сегодня. Гуляев сегодня действовал здорово, мы очень рады, что он вернулся. Прошлый матч Игумнов пропускал, думаю, он здорово поработал в это время, и сегодня мы увидели результат.

Мы ничего не меняли после второго периода. Ключевое – это привычка выигрывать, она у нас присутствует. Мы понимаем, что мы делаем, игроки вышли и продолжили работать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.