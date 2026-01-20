Скидки
Люзенков — после 0:2 «Сибири» от «Автомобилиста»: игра шла до ошибки, её допустили мы

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил сухое поражение в матче с «Автомобилистом» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шаров (Буше, Блэкер) – 54:42 (5x4)     2:0 Зборовский – 59:37 (en)    

– Первый период прошёл в обоюдоостром хоккее, особенно много моментов не было. Второй период проиграли после хороших наложений смен соперника, много провели времени [в защите]. Игра шла до ошибки, мы совершили её первыми. Когда играли вшестером, надо было выиграть вбрасывание и сохранить шайбу в зоне.

— Решающий гол пропустили после удаления за шестого полевого, их было два за матч. Откуда в концовке эта расслабленность?
— Если коротко ответить, это дисциплина. Надо внимательно слушать, кто выходит. В случае со вторым удалением не пошло большинство у первой бригады, выпустили вторую и снова хотели первую. Не услышали, кто кого меняет, судья быстро среагировал и дал удаление.

— Доверили новичку Ткаченко сразу сыграть в первом звене. Почему так решили?
— Здесь дело не в том, первое или второе звено. Хотелось добавить чуть-чуть скорости для первой тройки, он скоростной парень. Будем дальше смотреть, сочетания искать, пока и сочетание легионеров сыграно не так, как было раньше.

— «Амур», ваш основной конкурент, усиливается. Ждать ли трансферов на вход у «Сибири»?
— Мы в ограниченном бюджете. Думаю, вряд ли.

— Неплохо защищались сегодня и в последних матчах в целом. Это сейчас ваша главная стратегия?
— Мы находимся в такой ситуации, где оборона будет в приоритете. Но хотелось бы доводить моменты в атаке до логического завершения. Не доводим, не дожимаем моменты, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

