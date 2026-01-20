Скидки
«Ребята должны понимать важность каждого момента». Виктор Козлов — о поражении «Салавата»

«Ребята должны понимать важность каждого момента». Виктор Козлов — о поражении «Салавата»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

«Соперник был сегодня более заряжен, чем мы. Они хорошо начали, мы не вошли в игру так, как хотелось. Но порадовал второй период, были моменты, чтобы внести интригу в матч. Однако не хватило мастерства в реализации моментов, нас же наказывали за ошибки. Но нос не вешаем, готовимся к выезду.

Не вывели шайбу из зоны в эпизодах с двумя первыми голами «Авангарда»? Ребята должны понимать важность каждого момента. Да, технический брак влияет, однако через эти грабли и учишься.

Плохая реализация во втором периоде? Во втором периоде уже нет волнения, там уже чисто мастерство. Нужно отдать должное Серебрякову, он сделал спасения в ключевые моменты матча», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дубли Игумнова и Шарипзянова помогли «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев»
