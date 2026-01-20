«Ребята должны понимать важность каждого момента». Виктор Козлов — о поражении «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» со счётом 2:5.

«Соперник был сегодня более заряжен, чем мы. Они хорошо начали, мы не вошли в игру так, как хотелось. Но порадовал второй период, были моменты, чтобы внести интригу в матч. Однако не хватило мастерства в реализации моментов, нас же наказывали за ошибки. Но нос не вешаем, готовимся к выезду.

Не вывели шайбу из зоны в эпизодах с двумя первыми голами «Авангарда»? Ребята должны понимать важность каждого момента. Да, технический брак влияет, однако через эти грабли и учишься.

Плохая реализация во втором периоде? Во втором периоде уже нет волнения, там уже чисто мастерство. Нужно отдать должное Серебрякову, он сделал спасения в ключевые моменты матча», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.