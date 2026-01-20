Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тяжёлая, трудовая победа». Николай Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Сибирью»

«Тяжёлая, трудовая победа». Николай Заварухин — о матче «Автомобилиста» с «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в домашнем матче с «Сибирью» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шаров (Буше, Блэкер) – 54:42 (5x4)     2:0 Зборовский – 59:37 (en)    

«Тяжёлая, трудовая победа. Много брака и потерь в первом периоде, второй период неплохо накладывали звенья, 19 бросков нанесли, но они были открытыми, не такими опасными. Здорово, что реализовали большинство, выстояли в концовке, где ненужное удаление могло привести к другому исходу. Поздравляю Стефана Да Косту и его супругу с рождением сына, желаю крепкого здоровья ей и ребёночку. Женьку Аликина – с «сухарём», он подчищал за нами, бригада меньшинства справилась с работой.

— Согласитесь, что весь сезон «Автомобилист» трудно «вскрывает автобусы»?
— Сегодня «Сибирь» агрессивно играла первые 10 минут, наверное, поэтому был брак. Не могу сказать, что они весь матч играли от обороне. Были хорошие моменты и у Кизимова, Горбунов пару хороших имел. Тяжело ломать оборону соперника, обученная команда.

— Есть ощущение, что «Автомобилисту» трудно играть в позиционной атаке без ближней лавки.
— План на игру был таким же, как с «СЮ», агрессивно сыграть первый период, соперник нам это не дал. Без разницы, какая лавка, в атаке пасы без глядя, без движения ног, соперник перехватывал, это главное.

— Хрипунов четыре матча подряд не играет. Как прокомментируете?
— Пока в ротации, парни вышли и здорово отработали, посмотрим дальше.

— Согласитесь, что Да Косты в этой игре не хватало?
— Понятно, что он мастер, дирижирует атаками, этим всё сказано, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Сухой» матч Аликина помог «Автомобилисту» в четвёртый раз в сезоне обыграть «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android