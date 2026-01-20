Виктор Козлов: а какой контракт у Яшкина? «Салавату Юлаеву» сейчас он не по зубам
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что уфимская команда не может позволить себе нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина. Форвард в последнее время не попадает в состав казанского клуба, который ищет варианты обмена хоккеиста.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5) 0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5) 0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5) 1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4) 1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5) 1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en) 2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)
Интересуемся ли мы Яшкиным? А какой у него контракт? В нашей ситуации Дмитрий нам не по зубам. Перед дедлайном я не могу чётко сказать, какие позиции хотел бы усилить. Желания много, но у нас немного непростая ситуация с бюджетом, мы ограничены», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В текущем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 25 (15+10) очков в 43 матчах.
