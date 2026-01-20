Виктор Козлов: а какой контракт у Яшкина? «Салавату Юлаеву» сейчас он не по зубам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что уфимская команда не может позволить себе нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина. Форвард в последнее время не попадает в состав казанского клуба, который ищет варианты обмена хоккеиста.

Интересуемся ли мы Яшкиным? А какой у него контракт? В нашей ситуации Дмитрий нам не по зубам. Перед дедлайном я не могу чётко сказать, какие позиции хотел бы усилить. Желания много, но у нас немного непростая ситуация с бюджетом, мы ограничены», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Яшкина 25 (15+10) очков в 43 матчах.